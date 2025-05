Città

SARONNO – Scatterà alle 9 di martedì 6 maggio lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario, che potrebbe causare disagi anche in Lombardia. L’agitazione sindacale, proclamata dai sindacati Orsa, Cgil, Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Fast, si protrarrà fino alle 16.59 e potrà generare variazioni o cancellazioni su diverse tratte.

Lo sciopero coinvolgerà i treni del Servizio Regionale, Suburbano, di Lunga Percorrenza di Trenord e il servizio aeroportuale Malpensa Express. Non sono garantiti tutti i collegamenti durante la fascia oraria dello sciopero, ma restano regolarmente attivi i treni in partenza entro le 9.01 e con arrivo a destinazione entro le 10, così come quelli previsti nelle fasce orarie di garanzia, che non saranno interessati dall’agitazione.

Nel caso in cui il servizio aeroportuale venga sospeso, Trenord ha previsto bus sostitutivi senza fermate intermedie:

da Milano Cadorna a Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express, con partenza da via Paleocapa 1;

tra Stabio e Malpensa Aeroporto per la linea S50.

Per tutti i pendolari e i viaggiatori si raccomanda di consultare il sito ufficiale www.trenord.it oppure l’App Trenord, dove sono disponibili aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione. Importante anche prestare attenzione agli annunci sonori in stazione e alle informazioni riportate sui monitor per restare aggiornati su eventuali modifiche dell’ultimo minuto.

