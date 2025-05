Cronaca

GORLA MINORE – Incidente stradale questa mattina, lunedì 5 maggio, in via Colombo a Gorla Minore. Lo scontro è avvenuto attorno alle 8.35 e ha visto coinvolte due autovetture. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese insieme ai mezzi di soccorso inviati da Areu. Cinque le persone coinvolte nell’impatto: quattro di loro sono state identificate come una ragazza di 18 anni e tre uomini di 20, 22 e 44 anni. I feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario e trasportati in codice verde all’ospedale di Tradate.

Le operazioni di messa in sicurezza della zona si sono concluse poco dopo le 10. Il traffico ha subito temporanei rallentamenti nella zona dell’incrocio con via Ambrogio Colombo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: l’intervento dei vigili del fuoco sul luogo del sinistro, per i primi soccorsi)

06052025