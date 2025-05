Città

SARONNO – Una serata per ascoltare, confrontarsi e porre domande: tutto è pronto per “Saronno sul palco”, il dibattito tra i candidati sindaco che si terrà stasera, martedì 6 maggio alle 21 al Teatro Giuditta Pasta. Un appuntamento ormai tradizionale per la campagna elettorale cittadina, molto atteso dagli elettori saronnesi.

Protagonisti del confronto saranno Novella Ciceroni (Obiettivo Saronno, Idea Futuro, Saronno Sicura), Augusto Airoldi (Saronno civica, Percorso Democratico), Rienzo Azzi (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega) e Ilaria Pagani (Partito Democratico, Tu@Saronno, Insieme per Crescere).

QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO (disponibile anche su Facebook in versione video)

L’evento prevede dieci domande, con risposte in uno o due minuti, per approfondire i temi più sentiti dalla città. A moderare il confronto sarà Sara Giudici, direttrice di ilSaronno, che guiderà la serata alternando contenuti concreti ad alcune curiosità per mostrare anche il lato personale dei candidati.

Il faccia a faccia è promosso dal Rotary Club Saronno, con la collaborazione di Confcommercio Ascom Saronno e ilSaronno, e si propone come un’occasione di partecipazione aperta e costruttiva. “Vogliamo offrire uno spazio concreto e vivace – spiega Giudici – dove le persone possano ascoltare, confrontare e magari anche farsi sorprendere dai candidati che avranno la possibilità di distinguersi con le proprie idee e pragmatismo”.

Per stimolare il dialogo anche oltre la serata, sarà presente all’ingresso un’urna per le domande del pubblico, realizzata dalla Cls. Tutte le domande raccolte verranno poi inoltrate ai candidati, che avranno l’occasione di rispondere nei giorni successivi.

“Un momento importante per ascoltare idee e contribuire a una scelta consapevole”, commenta Andrea Brianza, presidente del Rotary Club Saronno. Per Andrea Busnelli, presidente di Confcommercio Ascom Saronno, “è un’occasione per riflettere insieme sul futuro della città, come cittadini e come imprenditori”.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti: un invito aperto a tutta la cittadinanza per vivere da vicino la politica locale e partecipare attivamente alla scelta del futuro sindaco di Saronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09