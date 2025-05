Softball

RESCALDINA – Un fine settimana dal doppio volto per le Bulls Rescaldina, impegnate in trasferta contro l’Asd Supramonte nella quarta giornata del campionato di Serie A2 di softball. La formazione lombarda ha chiuso il confronto con una vittoria e una sconfitta, mantenendo così un buon passo in classifica nel Girone A.

In gara 1, le Bulls si sono imposte con autorità, dominando la sfida fin dalle prime battute. Dopo aver messo a segno 3 punti nei primi due inning, la squadra ospite ha dilagato al terzo con una poderosa ripresa da 5 punti, portandosi sull’8-1. La partita si è chiusa in appena cinque riprese grazie ad altri 3 punti al quinto inning, per l’11-2 finale. Un successo netto, frutto di un attacco incisivo e una difesa solida. Diverso l’andamento di gara 2, dove il Supramonte ha saputo reagire e contenere l’attacco rescaldinese. La partita è stata decisa da due valide di Rossi e Corda, che hanno fissato il punteggio sul 2-0 per le padrone di casa. Sugli scudi Sebastiàn Cruet, protagonista in pedana con 6 strikeout che hanno imbrigliato le mazze delle Bulls.

Con questa divisione della posta, le Bulls Rescaldina proseguono il loro cammino in un girone equilibrato, dove la capolista Lacomes New Bollate è rimasta a riposo nel weekend, e la Voden Medical Legnano si è avvicinata in classifica grazie alla doppia vittoria sul Collecchio.

