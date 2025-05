Cronaca

UBOLDO – “Al centro sportivo di Uboldo hanno aperto la piscina?”: inizia così, con ironia, un post sui social che riferisce di quanto accaduto lo scorso fine settimana nella struttura di via Manzoni. Si tratta dell’esito di un raid vandalico, qualcuno si è infatti divertito ad allagare il campo da tennis, costringendo a chiuderlo per parecchie ore, a svuotarlo ed a pulire tutto.

Sono adesso in corso gli accertamenti per chiarire con precisione l’accaduto e risalire alle responsabilità di questo gesto teppistico, così come auspicato dai tanti cittadini che hanno saputo dell’accaduto e proprio sui social hanno stigmatizzato questo episodio.

L’Amministrazione comunale si è attivata per capire cosa sia successo e quali possano essere i costi dell’accaduto. Al momento confermano che la struttura è stata ripristinata già nella giornata di lunedì

05052025