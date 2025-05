Eventi

VILLAGIO BROLLO – Con grande entusiasmo e trepidante attesa sta per prendere il via la “Festa della Madonna dei Lavoratori: seminare speranza“, promossa dalla parrocchia Madonna del Carmine in collaborazione con le associazioni del territorio: Amici della chiesetta, i Commercianti, Adps Le Groane e Progetto Gemma. L’iniziativa, patrocinata dai comuni di Ceriano Laghetto, Limbiate e Solaro, si svolgerà dal 7 al 28 maggio, intrecciando momenti di preghiera, eventi culturali, musica, divertimento e solidarietà, per offrire a tutta la comunità un’occasione di incontro autentico.

Ad aprire ufficialmente la festa sarà, mercoledì 7 maggio alle 20.30, il santo rosario e la santa messa nella suggestiva chiesetta della Madonna dei Lavoratori, animati dalla Contrada Vole. La spiritualità sarà ancora protagonista la settimana successiva, mercoledì 14 maggio, con un secondo appuntamento, sempre alle 20.30, animato dalla Contrada Riccio, a testimonianza del forte legame tra fede e tradizione che caratterizza la vita del quartiere.

Il cuore della manifestazione si sposterà poi al centro parrocchiale di via Repubblica 55, da venerdì 16 a domenica 18 maggio, con un programma denso di iniziative pensate per tutte le età.

La festa entrerà nel vivo venerdì 16 maggio alle 19.15, con l’apertura del punto ristoro, dove sarà possibile gustare birra, vino alla spina e sfiziosità per ogni palato. A seguire, alle 21, spazio alla musica con il contest “Rock’nBroll“, che vedrà esibirsi tre band emergenti pronte ad accendere la serata con energia e talento.

Sabato 17 maggio, dalle 15 alle 18, sarà il momento dedicato al divertimento per i più piccoli (e non solo) con il percorso di go-kart a pedali. Alle 16 aprirà lo stand del Progetto Gemma, dedicato al sostegno della maternità difficile. Alle 17, uno dei momenti più intensi dell’intera festa: la santa messa per e con gli ammalati della parrocchia, seguita da un momento fraterno di incontro, ascolto e vicinanza. La giornata si concluderà nuovamente tra musica e convivialità: alle 19.15 riaprirà il punto ristoro e alle 21 andrà in scena un’altra serata di Rock’nBroll, con nuove band sul palco.

Domenica 18 maggio l’atmosfera si farà ancora più familiare. Sono previste due sante messe, alle 9 e 10.30, seguite per tutta la giornata dalla riapertura dello stand Progetto Gemma. Alle 12.15, sarà il momento del pranzo comunitario, su prenotazione, che si preannuncia partecipatissimo. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, torneranno i go-kart a pedali, mentre alle 18 il palcoscenico sarà tutto per la compagnia teatrale Artisti Vagabondi, che presenterà lo spettacolo “Disney on Broadway“: un omaggio musicale ai grandi classici Disney, pensato per incantare grandi e piccoli. Anche la serata di domenica si chiuderà con l’immancabile appuntamento musicale: alle 21, un nuovo round del contest Rock’nBroll, tra energia e condivisione.

Con il coinvolgimento delle contrade, delle associazioni e delle famiglie, la prima settimana della Festa della Madonna dei Lavoratori si preannuncia dunque come un mosaico vivace di spiritualità, divertimento e impegno comunitario, che darà il via a un mese intenso e indimenticabile per tutto il quartiere di Brollo.

(foto d’archivio)

