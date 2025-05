Basket

SARONNO – Missione compiuta per la Robur Saronno versione campionato Dr2 che vincendo nettamente a Bollate contro i locali del Murat, è finita 55-78, hanno blindato il secondo posto in regular season. Per la Robur hanno giocato Mariani, Zerbi, Figini, capitan Foti, Pagani, Maioli, Tolotti e Banfi con allenatore Alessandro Leva,

Si va dunque al post season, hai playoff nelle prossime due domeniche i saronnese se la vedranno con la squadra di Marcallo con Casone. Per i saronnesi l’obiettivo, senz’altro non impossibile, è di riuscire a centrare il traguardo del salto di categoria, con un gruppo di giocatori molto giovane ma fatto di elementi decisamente promettenti.

