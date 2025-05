Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la replica del sindaco Augusto Airoldi alle dichiarazioni del consigliere regionale Emanuele Monti in merito al rischio di perdere la seconda casa di comunità e 3 milioni di euro di finanziamento Pnrr.

Caro Consigliere regionale Emanuele Monti, ciao.

Leggo da alcuni organi di informazione che ieri, a Saronno, hai partecipato ad un evento di campagna elettorale di Rienzo Azzi. In quella occasione, sempre secondo detti organi, avresti affermato che la mia Amministrazione ti avrebbe esposto al rischio di non realizzare la seconda casa di Comunità prevista a Saronno e, addirittura, di perdere tre milioni di finanziamento PNRR.

L’affermazione è ovviamente destituita di fondamento, ma è anche grave ed infamante, per cui vedremo se limitarci a questa smentita. Dunque:

1.Il progetto di cui parli ha più volte mutato pelle negli anni: basterà ricordare che, partito come intervento di riqualificazione del vostro edificio situato in v. Stampa Soncino, si è poi trasformato in un completo abbattimento dello stesso con successiva realizzazione di quello nuovo;

2.In questa via Crucis gli uffici comunali hanno assistito i vostri tecnici nei modi più diversi. Ricordiamone uno: dopo più di un incontro e di un “consiglio”, il 20 marzo scorso la Commissione Paesaggio del Comune di Saronno ha rilasciato parere favorevole al vostro progetto; il 26 successivo ha inviato la documentazione alla sovrintendenza ai beni culturali che deve, per legge, rilasciare parere vincolante. Siete in attesa di risposta;

3. L’istruttoria relativa al Progetto edilizio, purtroppo, non è ancora terminata, perché, nonostante i solleciti e ulteriori “consigli”, gli uffici comunali sono in attesa delle ultime integrazioni da parte vostra;

4. L’iter comunale, come forse tu non sai, si conclude con il rilascio del cosiddetto Permesso di Costruire che, per normativa, normalmente è a titolo oneroso. Ci sono fattispecie nelle quali può essere a tutolo gratuito? Assolutamente sì: ad esempio se, all’intervento in oggetto, viene riconosciuto il valore di “pubblica utilità”. Siccome non ci avevate pensato, nonostante ne avessimo parlato con una vostra delegazione in mia presenza, ve lo hanno ricordato i nostri uffici. Il 4 aprile avete quindi informalmente inviato una bozza della convenzione che dovrà essere sottoscritta tra ASST e Comune di Saronno per tale riconoscimento. Il 17 seguente gli uffici ve l’hanno ritornata suggerendo le necessarie correzioni ed integrazioni che la rendessero approvabile. Da allora sono seguite solo alcune telefonate nelle quale avete chiesto altri chiarimenti, subito forniti. Dai, un gratuito servizio di baby sitting non male e a spese del contribuente saronnese! Sono certo che, quanto prima, invierete il testo definitivo che dovrà poi essere sottoscritto dal Commissario Straordinario. Se non altro per evitare l’ipotesi di danno erariale.

5. Mi risulta peraltro che, nei giorni scorsi, sempre il Commissario straordinario, ha risposto formalmente ad alcune vostre ulteriori richieste. È però importante che i saronnesi e tutti i cittadini del nostro distretto sappiano una cosa: quella casa di comunità avrebbe potuto essere operativa da tempo e in una locazione molto più adeguata. Come? Dove?

Anni or sono e poi ancora più recentemente, ho offerto alla direzione di ASST Valle Olona di utilizzare il terreno che si trova a fianco della Casa di comunità Hub di v. Fiume. Non solo avreste evitato di realizzare la seconda in un luogo logisticamente infelice per un nuovo servizio pubblico territoriale come è v. Stampa Soncino, ma avreste, finalmente, potuto realizzare un parcheggio di vostra proprietà a servizio delle due case di Comunità, risolvendo così i disagi che oggi giornalmente causate utilizzando, quasi per intero, il parcheggio di v. Fiume che vi ho messo a disposizione sottraendolo ai residenti.

Comunque, caro Emanuele, sono curioso di leggere il documento di cui dici di essere in possesso, secondo il quale la mia Amministrazione avrebbe messo a rischio tanto la Casa di comunità quanto il finanziamento. Senza fretta, eh: hai ancora 88 giorni.

Un caro saluto

Augusto Airoldi

