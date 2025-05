iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Sarà una domenica di sport, natura e partecipazione quella dell’11 maggio a Castiglione Olona, dove è in programma la sedicesima edizione dell’Athlon Run, uno degli appuntamenti più suggestivi del calendario del Piede d’oro Varese.

La manifestazione podistica, organizzata da Athlon Runners in collaborazione con associazioni locali e con il patrocinio del Comune di Castiglione Olona, prenderà il via alle ore 9 dal Castello di Monteruzzo (via Marconi 1), con ritrovo a partire dalle 7.30.

Il percorso si snoderà tra il Parco Rto (Rile-Tenore-Olona), il Monastero di Torba (bene Fai), il centro storico di Castiglione Olona e le aree verdi circostanti, regalando ai partecipanti un’esperienza immersa nel paesaggio e nella storia del borgo.

Sono previste tre categorie:

Mini-giro non competitivo da 500 metri per i nati dal 2014 in poi ( partenza alle 8.45 )

Giro corto da 4,8 km

Giro lungo da 9,8 km

Le iscrizioni sono aperte fino alle 8.45 di domenica 11 maggio con le seguenti quote:

5 euro per la partecipazione competitiva o non competitiva

2 euro per i nati dal 2010 in poi

Per i gruppi, invece, la chiusura delle iscrizioni è anticipata a sabato 10 maggio alle ore 13.

La gara competitiva è riservata agli iscritti al circuito Piede d’Oro e ai tesserati Fidal/Eps in possesso di visita medica agonistica.

In omaggio una borraccia per i primi 500 iscritti, a ricordo di una giornata che unisce sport, sostenibilità e valorizzazione del territorio.

(foto archivio)

07052025