CASTIGLIONE OLONA – Saranno la moda e la bellezza le protagoniste del pomeriggio di domenica 11 maggio 2025 al Castello di Monteruzzo, lo storico edificio di via Marconi a Castiglione Olona, che farà da cornice alla sfilata “Parigine in Bikini”. L’evento, con inizio alle ore 17, è organizzato da Sotto & Sopra Intimo, CastellEventi e un gruppo di commercianti locali, sia castiglionesi sia provenienti dai comuni limitrofi. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Castiglione Olona.

Nel corso della sfilata verranno presentate al pubblico alcune delle collezioni moda mare donna più attuali e di tendenza per l’estate 2025, in un contesto elegante e suggestivo che unisce fascino architettonico e creatività.

L’ingresso è libero, e l’evento si inserisce nel programma di appuntamenti culturali e ricreativi promossi nel mese di maggio nella cittadina del Varesotto.

(foto archivio)

07052025