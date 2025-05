Solaro

SOLARO – Cedimento stradale a Villaggio Brollo: l’allerta è arrivata oggi pomeriggio, mercoledì 7 maggio, intorno alle 18.20.

Il cedimento del manto stradale è avvenuto sulla provinciale Saronno-Monza, proprio sul confine tra Solaro e Limbiate, più precisamente a Villaggio Brollo. Il traffico è risultato considerevolmente rallentato, soprattutto considerando la singola corsia di marcia, ora chiusa nel tratto del interessato. Per questo motivo, si consiglia agli automobilisti di intraprendere strade alternative.

Il Comune ha fatto sapere che l’intervento di ripristino da parte di Anas è già in corso.

(foto archivio: code e rallentamenti sulla Saronno-Monza)

