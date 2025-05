Cronaca

MISINTO – Bilancio positivo per l’operazione di controllo straordinario del territorio condotta nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia di Seregno nei comuni di Lentate sul Seveso, Lazzate e Misinto, con particolare attenzione alle aree boschive ai margini del Parco delle Groane.

Il servizio ha coinvolto le pattuglie delle Stazioni Carabinieri della zona, affiancate da personale in borghese della Sezione Operativa, ed è stato caratterizzato da posti di controllo mirati ai principali accessi al parco.

Durante le operazioni, un 31enne nigeriano residente a Meda è stato denunciato a piede libero per guida senza patente con recidiva, con sequestro del veicolo. Un 46enne di origine marocchina e una 33enne italiana sono stati sanzionati per ubriachezza molesta. Tre persone sono state invece segnalate alle Prefetture di Monza Brianza e Como per possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti a uso personale (eroina e hashish): si tratta di un 35enne di Cesano Maderno, un 24enne di Lentate sul Seveso e un 24enne di Cantù. Per tutti è stato disposto anche il ritiro della patente di guida.

Complessivamente, durante l’operazione sono stati controllati 27 veicoli e 46 persone, con 6 contravvenzioni elevate al Codice della strada. I controlli mirati alla prevenzione e al contrasto del degrado e dell’illegalità nelle aree sensibili del territorio, in particolare quelle attigue al Parco delle Groane, proseguiranno anche nelle prossime settimane.

(foto archivio)

07052025