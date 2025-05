Primo piano

SARONNO – Un teatro Pasta gremito ha ospitato, nella serata di lunedì 6 maggio, il confronto tra i quattro candidati sindaci per la città di Saronno. Un momento atteso dalla cittadinanza, promosso dal Rotary Club Saronno con il supporto di Confcommercio Ascom Saronno, ilSaronno e la disponibilità dello storico teatro cittadino. A moderare la serata è stata Sara Giudici, direttrice de ilSaronno, che ha accompagnato il pubblico attraverso dieci domande tematiche con risposte a tempo, garantendo un ritmo serrato ma equilibrato.

La serata ha visto la partecipazione di Novella Ciceroni, candidata di Obiettivo Saronno con le civiche Saronno Sicura e Idea Futura; Augusto Airoldi, sindaco uscente sostenuto da Saronno Civica e Percorso Democratico; Rienzo Azzi, candidato per il centrodestra unito (Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia); e Ilaria Pagani, sostenuta dalla coalizione di centrosinistra con Partito Democratico, Tua Saronno e Insieme per Crescere.

Mobilità e viabilità

Novella Ciceroni ha aperto sottolineando l’importanza di una mobilità inclusiva, che non penalizzi l’uso dell’auto ma favorisca tutte le modalità di spostamento, anche ciclabili, con percorsi sicuri e connessi. Rienzo Azzi ha criticato l’approccio ideologico contro l’automobile, sostenendo che i cittadini la utilizzano per necessità e che le aree dismesse potrebbero offrire soluzioni strutturali per la viabilità, come lo scavalco ferroviario. Ilaria Pagani ha proposto incentivi al trasporto pubblico, maggiore sicurezza per le utenze deboli e piste ciclabili radiali collegate al centro. Augusto Airoldi ha citato il PGTU e la necessità di agire sul 50% di traffico interno, promuovendo un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e integrando trasporto pubblico, ciclabilità e parcheggi intelligenti.

Sosta e smart parking

Sul tema della sosta, Airoldi ha presentato lo smart parking come primo passo verso una città smart, puntando su parcheggi a corona e nuove aree nei pressi della stazione. Azzi ha criticato la mancata realizzazione in passato di un grande parcheggio centrale e ha ribadito la necessità di posti auto vicino al centro. Pagani ha proposto tariffe differenziate, più parcheggi rosa per garantire sicurezza e un’app per la gestione dinamica della sosta. Ciceroni ha suggerito una revisione della ZTL e nuovi stalli in aree come piazza De Gasperi, via Genova e via Mazzini.

Commercio di prossimità

Azzi ha proposto comitati di quartiere come interlocutori per comprendere le esigenze dei commercianti e ha ricordato l’importanza della sicurezza e del decoro urbano. Pagani ha proposto incentivi per le nuove aperture, coworking e pop-up store per rilanciare gli spazi sfitti, oltre a semplificazioni burocratiche e formazione digitale. Ciceroni ha parlato di fiscalità agevolata, collaborazione con il DUC e uno sportello dedicato ai commercianti. Airoldi ha fatto riferimento a uno studio commissionato dal Comune, che sarà messo a disposizione di chi governerà, e ha proposto un dialogo strutturale con le associazioni di categoria.

Identità e marketing territoriale

Ciceroni ha proposto la creazione di un brand di Saronno e l’ingresso nella Città Metropolitana di Milano per aumentare visibilità e accesso ai bandi. Airoldi ha ricordato l’ingresso nella Fondazione provinciale del turismo e gli eventi di qualità portati in città. Azzi ha sottolineato l’importanza di valorizzare l’identità culturale, industriale e commerciale saronnese, integrandola nei circuiti milanesi. Pagani ha indicato le aree dismesse e i musei cittadini come leve per un rilancio turistico anche internazionale, puntando sulle opportunità legate a Milano-Cortina.

Sicurezza

Airoldi ha proposto un patto con il prefetto per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine, ritenendo che Saronno debba fare un salto di qualità. Azzi ha diviso la sicurezza in tre ambiti (istituzionale, tecnologico e civile), criticando la burocrazia e valorizzando le attività che animano i quartieri. Pagani ha puntato sulla riorganizzazione della polizia locale e sul coordinamento con la prefettura, con attenzione anche al disagio sociale. Ciceroni ha annunciato fondi per potenziare la polizia locale, l’attivazione di un tavolo con le forze dell’ordine e la riattivazione dell’app Municipium.

Teatro Pasta

Ciceroni ha proposto una nuova forma giuridica per rendere sostenibile la gestione economica e accedere a bandi per la riqualificazione tecnica. Airoldi ha raccontato la ricostruzione avviata dopo lo scandalo delle appropriazioni indebite, con un nuovo CdA e l’eliminazione della copertura delle perdite da parte del Comune. Azzi ha chiesto maggiore trasparenza e un coinvolgimento della rete culturale cittadina, sottolineando che la cultura non deve solo pareggiare i conti ma generare valore. Pagani ha immaginato un teatro aperto alla città, sede di un palcoscenico diffuso, con laboratori ed eventi anche nei quartieri.

Ruolo nel territorio

Pagani ha sottolineato la necessità di costruire reti tra comuni e di fare sintesi politica sui grandi temi condivisi. Ciceroni ha proposto una leadership civica più efficace nei rapporti intercomunali, al di fuori delle logiche di partito. Airoldi ha ricordato la lettera firmata da 18 sindaci sul futuro dell’ospedale e ha presentato il progetto Smartland, con investimenti da 220 milioni su Saronno e dintorni. Azzi ha rilanciato la proposta di una fondazione di partecipazione per gestire insieme politiche sociali e servizi comprensoriali.

Primi 100 giorni e motivazioni

Azzi ha indicato come priorità la nomina della giunta e la conoscenza della macchina comunale, insieme al dialogo con le famiglie. Pagani ha ribadito l’impegno all’ascolto, la volontà di tenere aperta la porta del suo ufficio e l’attenzione a emergenze come casa e servizi. Ciceroni ha puntato sulla ripresa del dialogo con la proprietà dell’ex Isotta Fraschini, per condividere con la città le scelte strategiche. Airoldi ha indicato il patto per la sicurezza, l’inaugurazione del parco del seminario e il rilancio del PGT ispirato all’Agenda 2030.

Nel finale, i candidati hanno spiegato perché si sentono pronti per guidare Saronno. Airoldi ha parlato di continuità e concretezza; Azzi ha rimarcato un approccio pragmatico e realista; Pagani ha indicato il valore della competenza e della prossimità; Ciceroni ha rilanciato la sfida civica come alternativa a 25 anni di alternanza tra centrodestra e centrosinistra.

