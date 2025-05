Groane

CITTÀ DEL VATICANO – È stato il lazzatese monsignor Diego Giovanni Ravelli, Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, a pronunciare oggi, martedì 7 maggio, alle 17.43, il solenne “extra omnes” che segna l’inizio del Conclave. Il momento si è svolto nella Cappella Sistina, subito dopo il giuramento dei 133 cardinali elettori provenienti da tutto il mondo.

Nato il 1° novembre 1965 a Lazzate, in provincia di Monza e della Brianza, Ravelli è stato ordinato sacerdote nel 1991. Dopo un lungo percorso di formazione, ha ottenuto nel 2010 il dottorato in Sacra Liturgia presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo. Dal 2021 ricopre il ruolo di Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie e responsabile della Cappella Musicale Pontificia Sistina. Nel 2023 è stato nominato arcivescovo titolare di Recanati e delegato pontificio per la basilica di Sant’Antonio di Padova.

La formula latina “extra omnes” – che significa “fuori tutti” – viene pronunciata dal Maestro delle Celebrazioni perché è lui il responsabile del corretto svolgimento dei riti del Conclave. Con queste parole, tutti i non aventi diritto – ovvero coloro che non sono cardinali elettori o stretti collaboratori – devono abbandonare la Cappella Sistina, che viene chiusa a chiave per garantire la segretezza dell’elezione del nuovo Papa. Una tradizione che si tramanda da secoli e che sottolinea la solennità del momento.

Per monsignor Ravelli non si tratta del primo ruolo centrale in un passaggio significativo della storia recente della Chiesa. Proprio lui, domenica 20 aprile, nella solennità della Pasqua, ha dato voce all’ultimo messaggio pubblico di Papa Francesco. Dalla Loggia Centrale della Basilica di San Pietro, è stato infatti Ravelli a leggere il messaggio del papa davanti ai fedeli.

(foto archivio)

