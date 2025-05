Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 5 maggio, spicca il caos creato dalla fine dell’inseguimento a Saronno. In primo piano anche il dibattito politico locale su seconda casa di comunità e fondi Pnrr e un atto vandalico che ha colpito un impianto sportivo a Uboldo.

Un inseguimento ad alta velocità si è concluso con un’auto ribaltata in viale Lazzaroni: la corsa, iniziata a Gerenzano, ha causato la chiusura della strada fino all’ingresso dell’autostrada, con notevoli disagi al traffico.

Emanuele Monti lancia l’allarme su tre milioni di euro di fondi Pnrr e sulla seconda Casa di Comunità, che rischierebbero di andare persi a causa delle scelte dell’attuale amministrazione.

A Uboldo, ignoti hanno allagato il campo da tennis comunale, costringendo alla chiusura dell’impianto e causando danni ancora da quantificare.

Nel Parco Pineta si moltiplicano gli avvistamenti di cervi e con essi aumentano anche i danni ai terreni agricoli, con i proprietari che chiedono misure urgenti per tutelare le coltivazioni minacciate dalla fauna selvatica.

