Politica

SARONNO – La richiesta più sentita dai pendolari? Un presidio fisso della polizia ferroviaria alla Stazione Centrale e alla Stazione Sud. È quanto emerso nell’incontro di martedì 6 maggio tra i viaggiatori e Ilaria Pagani, candidata sindaca di Saronno, che ha incontrato i cittadini proprio davanti allo scalo ferroviario cittadino.

“È un’esigenza che ci viene riportata con forza – ha spiegato Pagani – e per questo nel mio programma elettorale ho inserito tra le priorità l’istituzione di un presidio fisso, insieme al potenziamento dell’azione della polizia locale”. Pagani ha ricordato il ruolo strategico della stazione di Saronno, definendola “una delle più importanti della Lombardia per storia e volume di traffico”.

Durante l’incontro si è discusso anche del futuro del servizio ferroviario, dopo che nei giorni scorsi sono emerse ipotesi di ridimensionamento da parte della Regione Lombardia. Una prospettiva che ha suscitato forte preoccupazione tra i pendolari, su cui Pagani ha preso posizione con parole nette:

“Davanti alle paventate minacce di ridimensionamento del servizio ferroviario avanzate da regione Lombardia, amministrata da 25 anni dagli ‘amici di Rienzo Azzi’ e che hanno portato allo sfacelo del servizio, ho ribadito ai pendolari preoccupati di questa situazione che da sindaco non permetterò che si compia questa cosa.”

Pagani ha quindi sottolineato la necessità di puntare con decisione sul trasporto su rotaia: “È necessario investire nel trasporto ferroviario se si vuole davvero fare una politica sostenibile, e non favorire il trasporto su gomma, come invece sembra intenzionato a fare il candidato del centrodestra Rienzo Azzi”.

La candidata ha concluso ribadendo l’impegno a sostenere chi ogni giorno utilizza il treno, ponendo al centro della sua proposta la sicurezza, l’efficienza del servizio e una visione di mobilità orientata al futuro.

