ROVELLASCA – Negli ultimi giorni il maltempo non ha risparmiato il territorio comasco, con pioggia insistente e vento che hanno caratterizzato diverse giornate, provocando disagi e situazioni di rischio.

Tra le segnalazioni emerse sui social, spicca quella riguardante il crollo di un albero nel Parco Lura, alla periferia di Rovellasca, in un’area frequentata da famiglie e camminatori. L’albero si sarebbe abbattuto direttamente su uno dei tavolini dell’area picnic, fortunatamente in un momento in cui non risultavano presenti persone nei pressi. L’episodio, avvenuto con ogni probabilità durante una delle recenti raffiche di vento accompagnate dalla pioggia, rilancia il tema della sicurezza nelle aree verdi, specialmente nei giorni successivi a condizioni meteorologiche avverse.

Si invita la cittadinanza alla prudenza e a prestare attenzione durante le passeggiate nei parchi, in attesa dell’intervento delle autorità competenti per la rimozione del materiale e la messa in sicurezza dell’area.

(foto: l’albero caduto sul tavolino nel Parco Lura a Rovellasca)

07052025