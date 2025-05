Politica

SARONNO – Tanto viola, attivisti ed energie così si presentalo spazio di corso Italia che mercoledì 7 maggio, alle 19, ospiterà la presentazione ufficiale delle liste civiche “Obiettivo Saronno”, “Idea Futuro” e “Saronno SiCura”.

QUI LA DIRETTA

L’evento segna l’esordio pubblico delle tre formazioni che hanno scelto di unire le forze per proporre un’alternativa civica in vista delle prossime elezioni amministrative. La sede, già ben visibile grazie alle vetrine decorate con i colori dei gruppi, sarà il punto di riferimento della campagna elettorale.

Durante la serata saranno presentati candidati, programmi e priorità delle liste. I cittadini potranno incontrare i protagonisti della coalizione, confrontarsi direttamente e scoprire i temi su cui si basa il progetto comune per il futuro della città.

La partecipazione è libera e aperta a tutti: un’occasione per conoscere da vicino una proposta che punta sulla partecipazione e su una visione alternativa per Saronno.

