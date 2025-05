Sport

SARONNO – Ha infranto il muro delle tre ore alla Milano Marathon, conquistando un risultato che corona mesi di allenamenti. Recentemente Ezio Tursi, avvocato saronnese con la passione per la corsa, ha partecipato alla ventiquattresima edizione della maratona milanese, classificandosi 51° nella sua categoria e 332° assoluto su oltre 10.000 partecipanti provenienti da tutto il mondo.

Il tempo finale, 2 ore e 55 minuti, rappresenta un traguardo prestigioso per i maratoneti amatoriali: superare il limite delle tre ore è infatti considerato uno degli obiettivi più ambiti per chi pratica questa disciplina con costanza e dedizione.

Tursi, che da anni partecipa a competizioni nazionali e internazionali, ha già corso diverse maratone e continua a migliorare i propri tempi grazie a un impegno rigoroso che lo porta ad allenarsi ogni settimana. La partecipazione alla Milano Marathon rappresenta per lui un nuovo punto di partenza verso sfide sempre più ambiziose. Un esempio di determinazione e dedizione allo sport.

