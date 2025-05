Città

SARONNO – Ancora una volta gli studenti dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro di Saronno si distinguono nei giochi matematici. Qualche settimana fa, tre squadre dell’istituto hanno partecipato con entusiasmo al Torneo Due di Gerenzano, una competizione che ha visto sfidarsi giovani menti in prove di logica e matematica.

Le squadre, composte ciascuna da cinque alunni, rappresentavano le classi 1B, 2A e 3A. Per 90 minuti, i ragazzi hanno affrontato sfide impegnative con dedizione e spirito di squadra, dimostrando un’ottima preparazione e un forte affiatamento. Dopo la competizione, gli studenti hanno potuto rilassarsi con una merenda nel cortile della scuola ospitante, per poi assistere alle premiazioni.

L’Aldo Moro ha confermato il valore del proprio percorso didattico conquistando il podio con tutte e tre le squadre partecipanti: gli alunni di 1B e 2A hanno ottenuto un meritato terzo posto, mentre la squadra di 3A ha raggiunto il secondo posto. Grazie a questi risultati, gli studenti si sono qualificati per la finale del Torneo Uno, che si terrà a Laveno nel mese di maggio.

La partecipazione a questi eventi non è solo un’opportunità per misurarsi con altri coetanei, ma rappresenta anche un’importante occasione di crescita personale e di consolidamento delle competenze logico-matematiche. Grande soddisfazione per gli studenti, i docenti e le famiglie, che vedono premiati l’impegno e la passione per la matematica.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09