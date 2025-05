Città

SARONNO – Il diritto a un lavoro stabile e sicuro, la cittadinanza piena per chi vive e contribuisce alla vita del Paese: sono questi i principi che hanno guidato la nascita del Comitato per i 5 sì ai referendum dell’8 e 9 giugno, costituito anche a Saronno martedì 29 aprile.

A promuovere l’iniziativa sul territorio sono la Cgil, lo SPI, l’Anpi, la Casa del Partigiano, Auser, Attac Saronno, il Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Partito della Rifondazione Comunista e i Giovani Democratici. Obiettivo comune: sostenere con forza una campagna referendaria che mette al centro la dignità del lavoro e la giustizia sociale.

“Votate 5 sì per difendere diritti fondamentali e costruire una società più giusta. I referendum sono l’occasione per tornare a decidere” afferma il comitato, che punta a coinvolgere cittadini e cittadine di ogni età attraverso una serie di azioni concrete: banchetti informativi, momenti di approfondimento nelle scuole e nei luoghi di lavoro, incontri nelle piazze e durante le manifestazioni locali.

I cinque quesiti riguardano temi cruciali: la lotta alla precarietà, il rafforzamento delle tutele contro i licenziamenti illegittimi, la sicurezza sul lavoro, il contrasto all’abuso dei contratti a termine e la riduzione da dieci a cinque anni del periodo richiesto per ottenere la cittadinanza italiana da parte degli stranieri.

“Non si può più attendere, ma è necessario agire democraticamente. L’8 e 9 giugno sarà possibile cambiare davvero: partecipare è il primo passo” sottolineano dal comitato saronnese, che si coordinerà con gli altri comitati territoriali per rendere la mobilitazione ampia e incisiva.

La nascita del comitato rappresenta anche un segnale di unità delle forze politiche e sociali progressiste della città, che scelgono di mettersi insieme non per slogan, ma per promuovere politiche concrete su due temi essenziali come il lavoro e la cittadinanza.

Chi desidera aderire o ricevere informazioni può rivolgersi alla CDL di Saronno, in via Maestri del Lavoro 2.

