Eventi

SARONNO – Anche quest’anno, la comunità pastorale di Saronno invita fedeli e cittadini a partecipare al tradizionale Mese Mariano, che si svolgerà nelle serate di mercoledì 14, 21 e 28 maggio, nella suggestiva chiesetta di Sant’Antonio Abate.

Alle 21 l’atmosfera raccolta e spirituale della piccola chiesa nel cuore della città accoglierà i presenti per la recita del santo rosario, che sarà guidata da alcuni sacerdoti della comunità pastorale crocifisso risorto, in un clima di riflessione, devozione e comunione fraterna.

A rendere ancor più intensa e partecipata la preghiera sarà la presenza del coro parrocchiale della Sacra Famiglia, che accompagnerà i momenti di meditazione con canti mariani scelti per l’occasione, creando una cornice di bellezza e raccoglimento.

Il Mese Mariano rappresenta per la città un appuntamento molto atteso, un tempo prezioso per riscoprire il valore della preghiera comunitaria e per affidarsi con fiducia all’intercessione della Vergine Maria. La chiesetta di Sant’Antonio Abate, con la sua storia e il suo fascino raccolto, si conferma anche un luogo simbolico e spirituale ideale per questo momento di incontro.

La cittadinanza è caldamente invitata a partecipare a queste tre serate, che offriranno un’occasione per rallentare, raccogliersi in preghiera e vivere, insieme, il cuore del mese dedicato a Maria.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09