Città

SARONNO – Due appuntamenti per avvicinarsi al mondo del volontariato e sostenere la prevenzione oncologica: la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) sarà protagonista a Saronno il 10 e il 14 maggio.

Sabato 10 maggio, dalle 9 alle 18, i volontari della Lilt saranno presenti in piazza Libertà con l’iniziativa dedicata alla festa della mamma: in cambio di un’offerta, sarà possibile ricevere un fiore, contribuendo così al finanziamento delle attività di prevenzione che l’associazione svolge sul territorio.

Il secondo appuntamento è previsto per mercoledì 14 maggio, dalle 16 alle 18, con un open day organizzato in Casa di Marta, in via Petrarca 1. Sarà un’occasione per conoscere da vicino l’attività dei volontari, che sono il cuore dell’associazione. Durante l’incontro verranno illustrate le diverse opportunità di volontariato, aperte a chiunque abbia tempo libero e motivazione. Dopo un colloquio con lo staff e la psicologa, i candidati saranno indirizzati verso il settore più adatto alle proprie attitudini.

Per partecipare all’open day è richiesta la prenotazione ai numeri 331.2625297 o 338.4267967. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.legatumori.it, alla sezione “Cosa facciamo / Come diventare volontario”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09