Solaro

SOLARO – “Nei giorni scorsi, assieme agli assessori Serena Nasta e Christian Caronno abbiamo partecipato all’inaugurazione degli spazi civici di Cascina Emanuela, affidati tramite delibera di giunta all’associazione Il Giuggiolo”, così Nilde Moretti, sindaca di Solaro.

Si tratta di spazi che potranno essere prenotati per feste private o riunioni dai cittadini, con le tariffe previste e approvate nel bilancio. L’associazione Il Giuggiolo è impegnata anche in laboratori per le famiglie, tombolate e momenti aggregativi per animare il quartiere. All’inaugurazione non è mancata la musica portata dalla banda cittadina, la cui sede è collocata n nella sala al piano superiore. Un momento di ricordo è stato condiviso dai presenti in memoria di Elena Costanzo, la solarese che ha spesso messo il proprio impegno civico per il quartiere.

“Ci tengo a ringraziare la presidente Stefania e tutti i volontari dell’associazione”, conclude la sindaca.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09