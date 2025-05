iltra2

TRADATE – Si chiude con una giornata intensa e variegata l’edizione 2025 di Frera del Libro, la rassegna culturale del Centro culturale Frera, in programma da mercoledì 8 a sabato 10 maggio. L’appuntamento conclusivo, sabato 10 maggio, propone un ricco calendario di attività distribuite nei vari spazi del centro di via Zara 37, con eventi rivolti a diverse fasce di pubblico.

Si comincia alle 10 in biblioteca con il consueto momento di accoglienza e festa per le famiglie: il “Benvenuto ai nuovi nati 2024”, un gesto simbolico ma significativo che unisce lettura e comunità. Sempre alle 10, ma nella sala conferenze, si terrà – su prenotazione – un laboratorio manga dedicato agli adulti, a cura di Manga Lab, per scoprire le tecniche base del disegno e della narrazione giapponese.

Il pomeriggio si apre alle 15 in biblioteca con l’incontro con l’autrice Marika Gnocco, che presenterà il suo libro “Il giramondo dei bambini”, un’occasione per dialogare con il pubblico e raccontare l’ispirazione dietro la sua opera. Alle 15.30, infine, nella sala Eufonica, è in programma – su prenotazione – la proiezione del film tratto da un libro best-seller, proposta che chiude simbolicamente la rassegna, intrecciando cinema e letteratura. L’iniziativa è promossa dal Comune di Tradate in collaborazione con L’Arca Società Cooperativa Sociale e Manga Lab. Per ulteriori informazioni: 0331841820.

(foto archivio: un precedente evento alla Frera)

