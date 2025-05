Cronaca

DESIO – Grave incidente questa mattina, mercoledì 7 maggio, alla stazione ferroviaria di Desio: un uomo è stato investito da un treno in transito lungo la linea S9 Saronno–Albairate. L’episodio si è verificato attorno alle 11, provocando gravi disagi alla circolazione ferroviaria, con ritardi fino a 120 minuti e ripercussioni su coincidenze e collegamenti lungo tutta la tratta, che tocca anche Ceriano Laghetto e Cesano Maderno.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente carabinieri, polizia ferroviaria, vigili del fuoco, un’automedica e un’ambulanza della Croce bianca. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: Areu ha confermato il decesso sul posto.

L’area dell’incidente, nei pressi di via Stazione nella cittadina brianzola, è stata isolata per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare la vittima.

(foto archivio)

07052025