CASTIGLIONE OLONA – Due serate dedicate alla musica elettroacustica “in solo” animeranno il centro storico di Castiglione Olona nel mese di maggio. Sabato 10 e domenica 18 maggio 2025 andrà in scena “L’incanto di Orfeo: nuovi suoni da scoprire”, mini-rassegna organizzata da Hamlet Synthesized – Festival di Musica Elettronica e promossa dall’associazione castiglionese con il patrocinio del Comune di Castiglione Olona. L’iniziativa, a ingresso gratuito, si propone di avvicinare un pubblico curioso e interessato alle potenzialità espressive offerte dall’uso creativo dell’elettronica e del digitale in dialogo con strumenti acustici. Un viaggio sonoro che attraversa le possibilità della musica scritta e improvvisata, sperimentando tecniche come sampling, loops e sound fields.

Ad aprire la rassegna sarà, sabato 10 maggio alle 21, l’armonicista e fisarmonicista Max De Aloe, noto per la sua sensibilità musicale e per le sue sperimentazioni nel campo dell’elettronica. Il secondo appuntamento è in programma domenica 18 maggio alle 18 con il violoncellista Zeno Gabaglio, artista apprezzato per la sua ricerca tra sonorità classiche e processi digitali. Entrambi proporranno performance intime e personali, libere da condizionamenti, capaci di riflettere la loro identità artistica più autentica.

Le esibizioni, prodotte artisticamente da Ermanno Librasi in collaborazione con Auditorium Edizione, si terranno nella suggestiva Corte del Pio Luogo in piazza Garibaldi, nel cuore del centro storico. In caso di maltempo gli eventi saranno spostati nella vicina ex sala consiliare.

