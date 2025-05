Comasina

CESANO MADERNO – Un’occasione per approfondire il fenomeno delle ecomafie e dell’illegalità ambientale, con uno sguardo attento alla situazione in Lombardia, dove la criminalità organizzata ha da tempo messo radici. È il tema dell’incontro “Ecomafie in Lombardia”, in programma oggi giovedì 8 maggio alle 21 all’auditorium Paolo e Davide Disarò di corso della Libertà a Cesano Maderno.

L’appuntamento, patrocinato dal Comune, vedrà come relatore Francesco De Tommasi, magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, impegnato da anni nella lotta alla criminalità organizzata e alle infiltrazioni nel settore ambientale. A moderare l’incontro sarà il giornalista Mario Portanova, firma de Il Fatto Quotidiano.

L’iniziativa è aperta al pubblico e si inserisce nel percorso di sensibilizzazione e informazione sui temi della legalità e della tutela del territorio, con particolare attenzione ai reati ambientali, sempre più diffusi anche nel nord Italia.

