Politica

SARONNO – “Una sfida tra due visioni per il futuro della città”: così il candidato sindaco Augusto Airoldi, sostenuto da Saronno Civica e Percorso Democratico, ha commentato in un post su Facebook quanto emerso dal confronto tra candidati che si è svolto martedì 6 maggio al teatro Pasta, promosso da Rotary Club Saronno, Confcommercio Ascom Saronno e ilSaronno con la disponibilità del teatro Giuditta Pasta.

Secondo Airoldi, il dibattito ha messo in luce la netta contrapposizione tra chi, come lui, propone “la continuità con un progetto di innovazione e crescita” e chi, come il candidato del centrodestra Rienzo Azzi, rappresenterebbe “un ritorno al passato”. Nel suo intervento social, il sindaco uscente ha sintetizzato così l’esito della serata: “Avete avuto chiara l’idea che la partita è tra me e Azzi. Se vogliamo andare avanti con Saronno o tornare indietro”.

Un messaggio diretto, che punta a rafforzare la polarizzazione della sfida elettorale in vista del voto del 25 e 26 maggio, chiamando i cittadini a una scelta netta: “Ai saronnesi la scelta”.

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09