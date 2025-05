Politica

SARONNO – Citazione e meme cinematografici così Rienzo Azzi candidato del centrodestra unito replica al post di Augusto Airoldi che commentando il faccia a faccia organizzato da Rotary Club, Confcommercio Ascom Saronno e ilSaronno con la disponibilità del Giuditta Pasta riduce la sfida elettorale ad una gara a due (qui il post).

“Dal suo cupo mondo gotico, l’immobile e inamovibile Airoldi teme che Azzi sia il ritorno al passato. O… al futuro? Scarica le due candidate donne, secondo lui fuori gioco, ma… mai dire mai!”

E continua: “Io non sottovaluterei le nostre colleghe candidate donne. Vero è che oggi questa campagna elettorale è come non mai uno scontro tra due ideali di città molto diversi. Dato poi che Airoldi e Pagani hanno governato insieme ed adesso litigano su tutto (dal pgtu al progetto Isotta Fraschini e così via… ne abbiamo preso atto in città) resta difficile capire dove sia la continuità e chi davvero rappresenti oggi la sinistra”

“Detto questo Airoldi ha ragione! – prosegue con ironia – noi sicuramente rappresentiamo il passato, distante anni luce da questi ultimi anni di governo della città . Il nostro ideale e’ una città florida sotto il profilo commerciale ed imprenditoriale, viva vitale e sicura. Dove puoi uscire la sera anche se sei donna anche se sei sola, senza guardarti continuamente alle spalle dove trovi gente per le strade e le attività aperte, dove la gente sta bene ed i servizi funzionano. Dove non comandano gli uffici del comune ma gli uomini che i cittadini hanno eletto! Ricordate? La Saronno di prima di questi anni di governo di sinistra. Per farla ritornare così sicuramente dovremo lavorare molto. Ma quando siamo scesi in campo lo sapevamo”.

Completano il post alcune immagini di meme cinemetografici realizzate dal Rienzo Azzi Fan Club

