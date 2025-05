Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – La comunità di Ceriano Laghetto dà oggi l’addio a una figura storica della politica locale: è scomparso nella notte l’ex sindaco Emilio Giudici, protagonista per decenni della vita amministrativa e sociale del paese e per anni presidente del Caam di Cesano Maderno.

Stimato per la sua competenza, la passione civile e la capacità di analisi politica, Giudici è stato un punto di riferimento per molte generazioni di amministratori e cittadini. Sempre attento alle dinamiche del territorio, ha accompagnato con spirito critico e costruttivo anche l’evoluzione delle forze politiche locali, rimanendo un sostenitore convinto del gruppo Orizzonte Comune.

A ricordarlo con commozione è il sindaco Massimiliano Occa: “Ci lascia un uomo di grande intelligenza e visione politica, che ha dato tanto alla nostra comunità. La sua storia è intrecciata a quella di Ceriano. Oggi ci stringiamo alla sua famiglia e a tutte le persone che hanno condiviso con lui un pezzo di strada.”

Anche l’assessore Thomas Nisi ha voluto dedicargli un pensiero personale: “Ho avuto la fortuna di iniziare il mio percorso politico sotto l’ala dei suoi insegnamenti. Ricorderò per sempre le sue telefonate, i consigli, le critiche mai banali e le congratulazioni arrivate solo dopo essersele guadagnate. Gli devo moltissimo.”

L’Amministrazione comunale esprime il più sentito cordoglio ai familiari, unendosi al dolore di tutta la cittadinanza.

