MILANO – “Nello spavento dell’annunciazione si manifesta la grazia di Dio”: si apre con queste parole il messaggio dell’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, in occasione dell’elezione di papa Leone XIV. Una riflessione profonda, che accompagna il momento iniziale del nuovo pontificato con fede, preghiera e speranza.

Delpini ha voluto sottolineare la vicinanza della diocesi ambrosiana al nuovo Pontefice: “La Chiesa Ambrosiana prega e ama il Papa e in questo momento trepido dell’inizio io credo che si verifichi la grazia della annunciazione.” Un passaggio che richiama l’immagine evangelica dell’Angelo che annuncia a Maria un cambiamento inatteso e sconvolgente, ma pieno di grazia. Così come per Maria, anche per papa Leone XIV questo inizio porta con sé timore e responsabilità, ma anche la certezza dell’amore di Dio.

L’arcivescovo ha poi proseguito citando il Vangelo di Giovanni, a conferma di come il nuovo Papa sia chiamato a leggere i segni dei tempi con sguardo profetico: “La parola di Gesù invita i discepoli: ‘Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura’ (Gv 4,35). Certo il Papa raccoglie l’invito di Gesù e guarda il nostro tempo e il nostro mondo per riconoscervi l’opera di Dio.”

Uno sguardo attento, capace di scorgere l’agire divino anche nella complessità della storia contemporanea.

Nel suo messaggio, Delpini ha tracciato un ritratto spirituale del nuovo pontefice, evidenziandone lo stile evangelico e il desiderio di unità: “Papa Leone XIV, che oggi avvia il suo ministero, sa che deve essere il servo di tutti perché tutti siano uno: non si aspetta applausi e trionfi. ‘Insultati, benediciamo; perseguitati sopportiamo; calunniati, confortiamo’ (cfr 1 Cor 4,12s).”

Con queste parole, l’arcivescovo ricorda che il Papa è chiamato a un ministero fatto di servizio e umiltà, sostenuto dalla forza della fede e dalla comunione ecclesiale. Infine, Delpini ha affidato a un’ultima riflessione lo spirito con cui pregare per il nuovo Vescovo di Roma: “Ecco i sentimenti che io immagino nel Papa e le intenzioni per cui preghiamo: perché nel turbamento sperimenti la grazia, nella interpretazione del mondo riconosca l’avvicinarsi del regno, nel servizio dell’unità trasfiguri le prove in dichiarazioni d’amore per la Chiesa.”

Un augurio carico di spiritualità e fiducia, rivolto a papa Leone XIV nel giorno in cui inizia ufficialmente il suo cammino alla guida della Chiesa universale.

