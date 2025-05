Politica

SARONNO – “Avete avuto chiara l’idea che la partita è tra me e Azzi. Ai saronnesi la scelta”: è da questa dichiarazione di Augusto Airoldi, pubblicata su Facebook all’indomani del confronto tra candidati al teatro Pasta, che è nato il nuovo meme satirico di Tu@Saronno. Una frase che non è passata inosservata e che ha ispirato una trovata ironica in grado di connettere la politica locale alla cronaca nazionale.

Nel meme, pubblicato oggi, si vede una foto in cui Airoldi e Azzi si parlano in piazza Libertà usato nel post dell’ex sindaco. Sopra l’immagine la formula tipica dei social “Pov” (Point of View) con le parole di Airoldi sotto invece la scritta “Extra omnes”, ovvero la celebre espressione con cui si apre tradizionalmente il conclave per eleggere il Papa. Un cortocircuito comunicativo che ha colpito nel segno, proprio nel giorno in cui sui media nazionali si parla del conclave vaticano per il nuovo pontefice.

Il post ha rapidamente catturato l’attenzione degli utenti, mescolando ironia, attualità e campagna elettorale, con un tempismo che ha amplificato la portata virale del contenuto. È la seconda volta in poche settimane che Tu@Saronno sceglie di usare il linguaggio dei meme per commentare il dibattito politico cittadino. Aveva già fatto discutere un post ironico dedicato a una proposta sui trasporti avanzata da Azzi, accompagnato dall’hashtag #Azz.

