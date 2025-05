Cronaca

SARONNO – Un medico radiologo in pensione di 71 anni, residente a Como ma originario di Saronno, e un altro uomo di 42 anni sono stati arrestati e posti ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale di gruppo, al termine di un’indagine condotta dai carabinieri e coordinata dal pubblico ministero Antonio Pansa. La misura cautelare è stata firmata dal giudice per le indagini preliminari di Milano, Mattia Fiorentini.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero messo in piedi, a partire dal 2016, un sistema di adescamento seriale, contattando giovani donne tramite annunci online con la promessa di un compenso per partecipare a video promozionali di una presunta clinica, chiamata “Centro Clinica Italia”, in realtà inesistente. Durante i falsi casting, le ragazze venivano sottoposte a finte visite ginecologiche e riprese a loro insaputa.

Gli abusi sarebbero avvenuti in un appartamento nel centro di Milano, appositamente preso in affitto e allestito per sembrare un ambiente sanitario. Dalle indagini emerge che 135 ragazze avrebbero risposto agli annunci. Di queste, almeno sei si sarebbero sottoposte alle finte visite, e tre avrebbero avuto contatti ripetuti con i due uomini. In alcuni casi, le comunicazioni si sono interrotte via email, ma non si esclude che i contatti siano proseguiti con altri mezzi.

I due indagati si presentavano con false identità femminili, affermando che i colloqui si sarebbero svolti alla presenza di dottoresse. A far scattare l’inchiesta è stata la denuncia di una giovane, presentata nel giugno scorso. Le successive perquisizioni hanno portato al sequestro di materiale informatico, compresi video delle violenze.

(foto archivio)

08052025