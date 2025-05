Cronaca

SARONNO – Incidente stradale nella mattinata di ieri a Saronno, in viale Europa. Lo scontro è avvenuto intorno alle 8.40 e ha coinvolto una moto e un’automobile.

A riportare le conseguenze peggiori è stato un ragazzo di 17 anni, che si trovava in sella alla moto. È stato soccorso in codice giallo da un’ambulanza della Croce rossa di Saronno, intervenuta sul posto dopo l’attivazione da parte della centrale operativa Areu. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia locale di Saronno, incaricati dei rilievi e della gestione del traffico. Il giovane è stato trasportato in ospedale a Garbagnate Milanese per le cure del caso. Non è apparso in pericolo.

(foto archivio)

08052025