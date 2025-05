Cronaca

BREGNANO – Si erano conosciuti online e avevano deciso di incontrarsi dal vivo. Dopo una serata trascorsa insieme, la coppia si era appartata in un’area di sosta nel territorio di Bregnano, ma quello che doveva essere un momento intimo si è trasformato in una rapina. Un uomo di circa 50 anni, residente nella provincia di Varese, è stato infatti sorpreso da uno sconosciuto che, con il volto coperto, ha aperto lo sportello dell’auto, lo ha minacciato, aggredito e derubato. Non trovando il portafoglio, il rapinatore si è accontentato di portargli via direttamente i pantaloni, lasciandolo in mutande. A fuggire, però, non è stato solo l’aggressore: anche la donna con cui l’uomo si era appartato è sparita.

La vittima, lievemente ferita, è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso di Saronno. Dopo aver raggiunto autonomamente un distributore di benzina a Lomazzo, ha atteso i carabinieri per sporgere denuncia. Sul caso indaga la Compagnia di Cantù, con il supporto della stazione di Lomazzo.

(foto archivio)

08052025