VENEGONO INFERIORE – Un’occasione preziosa per informarsi, confrontarsi e prendersi cura della propria salute. È in programma per venerdì 9 maggio alle 21, l’incontro pubblico dal titolo “Tumore al seno tra mito e realtà”, che si terrà nella sala consiliare del Comune di Venegono Inferiore.

La serata, a ingresso libero, sarà un dibattito interattivo condotto dal team della Breast Unit dell’Asst Sette Laghi, diretto dalla professoressa Francesca Rovera. Un momento di sensibilizzazione aperto a tutti, per fare chiarezza sulla prevenzione del tumore al seno, sfatare falsi miti e affrontare con competenza e consapevolezza i temi legati alla diagnosi precoce e al percorso di cura.

L’evento è promosso dal Comune di Venegono Inferiore, in collaborazione con l’associazione Caos (Centro Ascolto Operate al Seno) e l’associazione Varese per l’oncologia, con il patrocinio di Asst Sette Laghi.

