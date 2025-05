Politica

SARONNO – Un aperitivo per incontrare la candidata sindaca Ilaria Pagani e i volti della lista “Insieme per crescere”. L’appuntamento è fissato per domenica 11 maggio alle 11 al Bar Good Morning, in via Mazzini 14.

Sarà un momento conviviale di confronto informale durante il quale sarà possibile dialogare con Maria Chiara Gadda, deputata di Italia Viva, e Salvino Reina, segretario provinciale del partito. Insieme a loro, saranno presenti anche i candidati della lista civica “Insieme per crescere”: Cecilia Corsaro, Alessandro Attanasio e Marzia Parra.

La mattinata rappresenta un’occasione per approfondire il programma elettorale e conoscere da vicino il progetto che sostiene la candidatura a sindaca di Ilaria Pagani, già impegnata in diversi incontri sul territorio.

L’evento è aperto a tutti. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3282265137.

