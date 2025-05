Città

SARONNO – Le campane della Regina Pacis che suonano festa e domani una messa speciale così Saronno celebra il nuovo papa Leone XIV. Tra i fedeli di tutto il mondo che hanno seguito l’elezione pontificia anche la comunità pastorale Crocifisso Risorto che pensato a proporre ai fedeli un momento di preghiera e riflessione domani sera, venerdì 9 maggio, alle 21 nella chiesa Prepositurale. Un momento di ringraziamento per il nuovo pontefice eletto nella serata di giovedì, nel secondo giorno di conclave.

Mercoledì sera si era già tenuta una prima celebrazione nella stessa chiesa, come segno di accompagnamento spirituale all’inizio del conclave. La comunità ha vissuto questo importante passaggio con raccoglimento e speranza, in attesa dell’annuncio ufficiale.

Alle 18.07, dal comignolo della Cappella Sistina si è levata la fumata bianca: un segno atteso e carico di emozione, che ha indicato al mondo l’elezione del nuovo Papa. Il risultato è arrivato al quarto scrutinio, confermando l’esito già nel secondo giorno di votazioni. L’annuncio dell’“Habemus Papam” è stato proclamato dal cardinale protodiacono Dominique Mamberti, mentre la celebrazione ufficiale dell’inizio del conclave era stata aperta da monsignor Diego Giovanni Ravelli, originario di Lazzate, nella sua funzione di Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09