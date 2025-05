Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del centro culturale islamico di Saronno in merito all’elezione di papa Leone XIV

Cari fratelli e sorelle di fede cristiana, un caloroso augurio per l’elezione del nuovo Papa.

Estendo anche i nostri migliori desideri a tutti noi, credenti di diverse fedi e confessioni religiose.

Il nostro augurio più sincero è che i tempi che ci attendono siano intrisi di pace, come ha appena proclamato il nuovo pontefice.

Che la pace avvolga ciascuno di noi, un vero e proprio riflesso della bella espressione araba islamica “Assalam Alaikom”.

(foto archivio)

