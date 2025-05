Città

CESENATICO – Dopo lo straordinario successo conquistato a Parma a febbraio nella Coppa Kovalevskaya, il liceo scientifico GB Grassi di Saronno si rimette in gioco con la finale nazionale della 41° edizione delle olimpiadi matematiche, competizione durante la quale studenti da tutta Italia si sfideranno nello svolgimento di esercizi matematici da oggi 8 maggio a sabato 10.

Un traguardo importantissimo e non facile da raggiungere che, come afferma il professore coordinatore del progetto “Merende matematiche” del liceo saronnese Roberto Minervini, non solo fa onore al Grassi ma anche alla città di Saronno: “Sarebbe ancora più bello se a sognare fosse un’intera città ,vorrei chiedere il sostegno e il tifo di tutti per i nostri ragazzi che affronteranno le 100 migliori scuole d’Italia in una gara molto competitiva che si potrà seguire anche online”. Continua il prof: “Il GB non è solo competizione ma un incontro meraviglioso fra tante intelligenze, un luogo dove si fondano amicizie bellissime che durano una vita. Fare l’insegnante è il lavoro più bello del mondo e comunque andranno le gare posso solo ringraziare i ragazzi per l’impegno che ci hanno messo allenandosi anche 4 ore ogni pomeriggio”.

I ragazzi del liceo saronnese impegnati nei prossimi giorni nella finale nazionale di Cesenatico si sono allenati nello svolgimento di diversi esercizi matematici partecipando al progetto “Merende matematiche” nato nel 2017 dall’idea di cercare di mettere da parte la didattica tradizionale proponendo un modello di insegnamento differente basato sull’aggregazione di studenti per interessi comuni, quali la passione per la matematica, a prescindere dall’età trattando la materia con leggerezza e accompagnando lo svolgimento di alcuni esercizi complessi con delle torte e dei dolci.