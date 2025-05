Città

SARONNO – Nella serata di mercoledì, la chiesa prepositurale di Saronno ha ospitato la messa pro eligendo Pontifice, un momento di raccoglimento e preghiera in vista dell’inizio del Conclave. A presiedere la celebrazione è stato il prevosto Giuseppe Marinoni, che nell’omelia ha offerto ai fedeli una riflessione intensa sul ruolo della Chiesa in questo tempo di attesa e discernimento.

Le letture proclamate, ha sottolineato don Marinoni, parlano di una Chiesa cattolica, cioè universale, così come universale è l’assemblea dei cardinali chiamati a eleggere il nuovo pontefice. “Dobbiamo essere una Chiesa che crede nel dono dello Spirito Santo – ha detto – e che si affida a Colui che opera tutto in tutti. Lui non si perde mai d’animo, nemmeno rispetto al nostro tempo. E anche noi, questa sera, abbiamo invocato lo Spirito.”

Il prevosto ha poi richiamato l’importanza di una Chiesa in preghiera, capace di comprendere, grazie allo Spirito, le priorità del presente e le scelte da compiere. “Una Chiesa che invoca lo Spirito è una Chiesa che capisce cosa deve essere fatto, anche dai cardinali”, ha ribadito.

A conclusione dell’omelia, don Marinoni ha condiviso un’immagine suggestiva, che ha colpito molti tra i presenti: “Il nuovo Papa lo immagino come quel ragazzino che, davanti a cinquemila persone, ha solo cinque pani e due pesci. Cosa potrà mai fare? Dare quel poco che ha, affidandosi e divenendo strumento della grazia di Dio”. E ha chiuso con una preghiera semplice e profonda: “Prendi, o Signore, il poco che offro, il nulla che sono, e dammi ciò che spero, il tutto che serve”.

La comunità parrocchiale si prepara ora a un nuovo momento di preghiera che sarà organizzato in occasione dell’elezione del nuovo Papa. Se l’elezione dovesse avvenire in mattinata, la messa si terrà in serata alle 21. Se invece il nuovo pontefice sarà eletto in serata, l’appuntamento liturgico sarà fissato per il giorno successivo, sempre alle 21. Qualora l’elezione avvenisse nella serata di venerdì, la celebrazione sarà programmata per lunedì alle 21.

