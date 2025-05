Cronaca

SARONNO – Recinzioni del cantiere spostati, qualche finestra aperta hanno attirato l’attenzione degli agenti della polizia locale, intervenuti questa mattina, giovedì 8 maggio, a Palazzo Visconti. Il sopralluogo è stato effettuato in seguito alle segnalazioni di cittadini e operai del cantiere, preoccupati per le frequenti occupazioni abusive.

Durante l’ispezione, gli agenti non hanno trovato persone all’interno dell’edificio. Tuttavia, alcuni elementi suggeriscono che qualcuno possa aver avuto accesso recentemente.

Negli ultimi mesi, Palazzo Visconti è stato al centro di diverse segnalazioni riguardanti occupazioni abusive e atti di vandalismo. Ad esempio, a febbraio, gli operai del cantiere hanno denunciato episodi di sabotaggio e la presenza di persone non autorizzate all’interno dell’edificio, arrivando a presentare un doppio esposto a carabinieri e polizia locale. In un altro episodio, gli occupanti abusivi hanno posizionato una cassapanca all’interno dello stabile.

La polizia locale continuerà a monitorare la situazione per garantire la sicurezza dell’area e prevenire ulteriori intrusioni.

