SARONNO – Dopo il grande interesse registrato nel primo weekend di maggio, Villa Gianetti si prepara ad accogliere nuovamente i visitatori in occasione dell’edizione primaverile 2025 di “Ville Aperte in Brianza“, la rassegna promossa dalla provincia di Monza e della Brianza che celebra le dimore storiche del territorio lombardo, con particolare attenzione alle ville di delizia.

Quest’anno la manifestazione dedica quattro giornate a Villa Gianetti, prezioso esempio di architettura neo-rinascimentale lombarda, realizzato nell’ultima stagione dell’eclettismo. Dopo le prime due giornate di visite, già svoltesi sabato 3 e domenica 4 maggio, il percorso di scoperta prosegue nel fine settimana di sabato 10 e domenica 11 maggio, con visite guidate su prenotazione previste nei seguenti orari: sabato 10 maggio alle 15.30 e 16.30 e domenica 11 maggio alle 10.30, 11.30, 15.30 e 16.30.

Durante le visite, i partecipanti avranno la possibilità di esplorare gli ambienti storici della villa e di conoscere le due importanti collezioni museali oggi ospitate all’interno dell’edificio: la Collezione De Rocchi, dedicata al pittore Francesco De Rocchi, e la Collezione Cavallari, che rende omaggio al celebre soprano Giuditta Pasta, figura chiave della storia musicale italiana e legata al territorio saronnese.

Un ringraziamento speciale va all’associazione Cantastorie, che anche in questa edizione mette a disposizione i suoi volontari per accompagnare i gruppi di visitatori, offrendo spiegazioni appassionate e dettagliate che rendono ogni visita un’esperienza coinvolgente.

Per chi non ha avuto modo di partecipare ai primi appuntamenti, sabato 10 e domenica 11 maggio rappresentano l’ultima occasione per scoprire o riscoprire Villa Gianetti, autentico gioiello architettonico incastonato nel cuore di Saronno.

(Foto d’archivio)

