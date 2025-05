Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, martedì 7 maggio, a Caronno Pertusella, lungo viale Cinque giornate. Intorno alle 17.10, due automobili si sono scontrate: nell’impatto sono rimasti coinvolti due giovani, un ragazzo di 19 anni e uno di 20.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Sos Uboldo, allertata dalla centrale operativa Soreu dei Laghi. I due giovani, entrambi in codice verde, sono stati trasportati per accertamenti all’ospedale di Garbagnate Milanese, dove sono arrivati poco dopo le 17.45. La dinamica dell’incidente non ha richiesto l’intervento di altri mezzi di emergenza. Restano da chiarire le cause dello scontro.

(foto archivio: una ambulanza del Sos Uboldo in servizio sul territorio)

07052025