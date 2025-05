Solaro

SOLARO – Oltre 30 serate animeranno l’area attrezzata del centro sportivo di corso Berlinguer durante i mesi estivi: è ora ufficiale il calendario delle feste d’estate a Solaro. Volontari da sette diverse realtà locali saranno impegnati per otto fine settimana consecutivi, a partire dall’inizio di giugno fino alla fine di luglio.

Si comincia con Sapori di Sardegna del circolo sardo Grazia Deledda di Saronno, dal 5 all’8 giugno con piatti tipici e la classica animazione dei gruppi folkloristici dell’isola. A seguire ci saranno le date dedicate alla festa patronale dei santi Quirico e Giulitta, dal 13 al 15 con i tanti volontari della parrocchia protagonisti. La Festa dell’Unità proposta dal Partito Democratico si svolgerà nel fine settimana compreso dal 19 al 22 giugno. Mentre il Festival del Cous-Cous organizzato dall’associazione Assim Scout Musulmani andrà in scena dal 27 al 29 giugno.

Ad inizio luglio torna Universal Solaro in festa con gli amici dell’associazione calcistica, quattro giorni di eventi sportivi dal 3 al 6 luglio con al centro i giovanissimi calciatori della rinomata realtà solarese. La Festa Abruzzese dell’associazione Abruzzo nel cuore invece si terrà dal 10 al 13 luglio, con piatti tipici regionali ed il clima classico delle sagre. Nello stesso fine settimana, sabato 12 luglio, è in calendario anche la Notte Bianca organizzata dal Comune di Solaro con il coinvolgimento delle associazioni culturali e sportive in centro paese, portando le consuete bancarelle di hobbystica, tantissime attività e laboratori, diverse esposizioni ed i consueti punti ristoro. La serata culminerà con il tradizionale concertone sul palco di Villa Borromeo. Chiuderà infine il programma delle feste d’estate lo spettacolare appuntamento con i concerti della Festa della Birra patrocinata dall’associazione Il Pensiero Libero. Per due lunghi fine settimana, gli organizzatori proporranno musica e divertimento, associati alle migliori birre ed alla riconosciuta cucina street food. Dal 17 al 20 luglio e poi nuovamente dal 24 al 27 luglio.

Anche quest’anno ci sarà spazio e tempo per la solidarietà. Oltre alle finalità benefiche di tutte le associazioni coinvolte nell’organizzazione degli eventi, ci saranno anche due particolari date dedicate ad un progetto unico con la partecipazione di tutti i gruppi di volontariato, con l’aggiunta preziosa della Pro Loco. Martedì 22 e mercoledì 23 luglio saranno proposti dalla cucina delle feste d’estate due menù unici di raccolta fondi per il progetto Nel cuore dell’Africa. L’obiettivo è raggiungere entro settembre la quota necessaria all’acquisto di due trattori per la Piccola fraternità degli Amici di Gesù Compassionevole, la missione di don Paulin Biro in Repubblica Centrafricana, uno dei paesi più poveri al Mondo. L’iniziativa ha già raccolto un notevole sostegno a Solaro attraverso l’organizzazione di diverse serate e altrettanto si proverà a fare anche durante le feste d’estate.

Il calendario completo:

5-8 giugno – Sapori di Sardegna

13-15 giugno – Festa patronale dei Santi Quirico e Giulitta

19-22 giugno – Festa de l’Unità

27-29 giugno – Festival del cous-cous

3-6 luglio – Universal Solaro in festa

10-13 luglio – Festa abruzzese

12 luglio – Notte bianca

17-20 e 24-27 luglio – Festa della birra

22-23 luglio – Serate speciali progetto Nel cuore dell’Africa

Alessandro Ranieri, vicesindaco e assessore alle Politiche di Quartiere: “L’area feste del centro sportivo rappresenta un impegno chiaro che l’Amministrazione Comunale si prende ogni anno nella collaborazione con le associazioni locali per la realizzazione di feste che richiamano migliaia di visitatori nella nostra Solaro. Non vediamo l’ora anche quest’anno di assistere al variegato programma proposto dalle realtà locali, segnale di quanto sia vivo il tessuto associazionistico del paese”.

Francesca Tramarin, assessore alla Cultura: “Le feste d’estate rappresentano un fiore all’occhiello dell’offerta culturale e sociale di Solaro. La presenza di tutti questi volontari ci insegna quanto la comunità abbia dei valori solidali da conservare e ulteriormente sviluppare. Nel programma completo leggo tanta voglia di fare e di divertirsi tutti insieme. Ci vediamo a giugno e luglio all’area feste per trascorrere delle belle serate in compagnia”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09