SOLARO – Una serata in memoria di Luca Attanasio rivelatasi molto più che una semplice serata commemorativa. Quello dello scorso 5 maggio al polo culturale “Regina Elena” a Solaro è stato un evento che ha lasciato tutti con curiosità e un forte senso di ingiustizia nei confronti dell’uccisione dell’ambasciatore Luca Attanasio, di cui molto rimane ad oggi oscuro. All’evento presente anche la consigliera regionale Michela Palestra.

L’evento, voluto e organizzato da Auser Cesano Maderno, in collaborazione con il comune di Cesano Maderno e il comune di Solaro, ha visto partecipe la famiglia dell’ambasciatore. L’ospite d’eccezione, però, il giornalista d’inchiesta omonimo di Luca Attanasio che, attraverso il suo podcast “L’ambasciatore dimenticato”, sta rivelando quanto ha scoperto sulla morte dell’ambasciatore italiano, quattro anni fa, in Congo.

Per l’occasione è stata organizzata anche una mostra fotografica da Dario Brevi, ideatore e curatore, con rete Limbiate e il fotoreporter Michelangelo, che resterà visitabile fino al 10 maggio.

