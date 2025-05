Città

SARONNO/SARONNESE – C’è l’imbarazzo della scelta anche per questo fine settimana: dalla nuova edizione di Orticola ai giardini Montanelli del capoluogo lombardo, alla carovana del cibo da strada in arrivo a Senago, passando per mercatini vintage, concerti solidali e iniziative dedicate alla Festa della Mamma a Saronno

Da venerdì 9 a domenica 11 maggio

MILANO – Torna STREEAT Food Truck Festival, un intero fine settimana di musica, arte, cultura e cibo all’interno della Fabbrica del Vapore in via Procaccini 4. Dettagli al sito internet www.fabbricadelvapore.org .

SENAGO – Fa a tappa, per tre giorni nella location del parcheggio di via Rismondo, la carovana dell’International Street Food, manifestazione itinerante organizzata dall’associazione italiana ristoratori di strada.

MILANO – Arriva nei giardini pubblici Indro Montanelli la nuova edizione di Orticola, un appuntamento storico per gli amanti del giardinaggio e non solo. Dettagli al sito internet www.orticola.org.

Venerdì 9 maggio

SARONNO – Alle 21, al Cinema Prealpi, Le Stanze della Musica e Culturalmente & Musicalmente propongono il quarto appuntamento di Armonie Solidali 2025 con il concerto “Solidalfolk” con il gruppo The Mama Bluesgrass Band. L’ingresso è libero ad offerta libera e consapevole, informazioni al numero 3665980980.

Sabato 10 maggio

SARONNO – Dalle 9 alle 18, in piazza Libertà e in occasione della Festa della Mamma, i volontari della L.I.L.T saranno presenti con uno stand di fiori e piccoli lavori artigianali a sostegno delle attività di prevenzione che viene svolta sul territorio.

SARONNO – Dalle 16 tornano le visite guidate dei volontari di Cantastorie per un percorso itinerante sulle tracce di Giuditta pasta. Ritrovo in piazza Riconoscenza, informazioni www.chieseapertesaronno.it.

Domenica 11 maggio

SOLARO – Arriva la Festa dei Popoli e delle Culture nella cornice storica di villa Borromeo con un ricco programma a partire dalle 9. Per conoscere i dettagli delle attività si può consultare il sito internet www.comune.solaro.mi.it.di dischi

SARONNO – Torna, dalle 10 alle 18 lungo corso Italia, l’11° edizione di “Saronno in Vinile”: mercatino di dischi, cd, libri, oggetti audio, gadget e molto altro.