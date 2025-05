Calcio

SARONNO – Missione compiuta: “La nostra Under 18 di mister Fabio Tibaldo ha conquistato il campionato regionale!” A dare la buona notizia ieri sera i dirigenti del club calcistico saronnese, guidati dal direttore generale Marco Proserpio.

Ieri sera alle 20.30 sul campo dell’Olimpia Cadorago l’ultima gara stagionale dei biancocelesti, che hanno travolto gli avversari addirittura per 12-0. Per il Fbc Saronno un primissimo posto: in classifica guidano infatti con 68 punti, segue l’Ardita a 62. In graduatoria poi Bovisio Masciago 53, Lariointelvi e Ardisci 41, Olimpia Cadorago 38, Faloppiese e Gerenzanese 31, Atletico Lomazzo 30, Vigor Milano 27, Bulgaro 24, Osl Garbagnate 22, Db Cesano Maderno 14, Menaggio 11.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto sopra in spogliatoio ieri sera per il Fbc Saronno, per la vittoria con cui è stata chiusa la stagione ufficiale e per la vittoria nel girone; foto sotto le squadre ieri sera schierate in campo)

09052025