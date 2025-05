iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Ieri, giovedì 8 maggio, si è celebrata in tutto il mondo la Giornata della Croce rossa e della Mezzaluna rossa, un’occasione per rendere omaggio ai milioni di volontari che ogni giorno si impegnano, con dedizione e umanità, nei contesti più fragili e colpiti del pianeta.

Il Comune di Castiglione Olona partecipa alla ricorrenza “esprimendo la propria gratitudine a chi sceglie di mettersi al servizio degli altri, riconoscendo il valore insostituibile del volontariato, della solidarietà e della protezione umanitaria che la Croce rossa rappresenta. In un mondo spesso segnato da emergenze e difficoltà, la Croce rossa e la Mezzaluna rossa continuano a essere dei simboli universali di speranza e vicinanza alle persone in difficoltà”, è questo in estrema sintesi il messaggio della municipalità castiglionese.

(foto: i responsabili del Comune ed i rappresentanti della Cri con la bandiera della Croce rossa davanti al Palazzo del Municipio in centro a Castiglione Olona)

